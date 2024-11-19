Mike Tyson'ı deviren Jake Paul'un yeni rakibi belli oldu
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Mike Tyson ile ringe çıkan ünlü Youtuber Jake Paul'a sürpriz bir teklif geldi. Sosyal medya fenomeni ISoeSpeed, Jake Paul'u ringe davet etti.
Dünyanın kilitlendiği Mike Tyson- Jake Paul mücadelesi, YouTuber Paul'un galibiyetiyle sonuçlandı. Maçın yankıları hala sürerken bir başka ünlü YouTuber, Jake Paul'a meydan okudu.
"BU DÜNYADAKİ HER CANAVARI YENEBİLİRİM"
Gerçek adı Darren Watkins olan sosyal medya fenomeni ISoeSpeed, 6 aylık bir antrenmanla Jake Paul'u alt edebileceğini belirtti. iShowSpeed "Altı ay eğitim alırsam, bu dünyadaki her canavarı yenebilirim" ifadelerini kullandı.
TEKLİF 20 MİLYON DOLAR
Jake Pul'un menajeri, IShowSpeed'in Jake Paul ile ringe çıkması karşılığında ünlü YouTuber'a toplamda 20 milyon dolarlık teklif sundu. Teklifin kabul edilmesi durumunda iki fenomen ringe çıkacak.
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