  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 06 Eylül 2018 13:38

''Milletvekili olsaydım Erdoğan gibi olurdum''

90'lı yılların popüler şarkıcılarından Zeynep Dizdar, milletvekili olmak istediğini belirterek, "Asla bir haksızlık ve hile yapmazdım. Tayyip Erdoğan gibi olurdum" diye konuştu.

''Milletvekili olsaydım Erdoğan gibi olurdum''
A+ A-

Azonceoldu.com'dan Hakan Kanburoğlu'na açıklamalarda bulunan şarkıcı ve besteci Dizdar, "Çok güzel bir ülkeyiz, Türkiye'ye oyun yapıyorlar ama başımızdaki lider bu oyunlara izin vermez" ifadelerini kullandı.

Siyaseti takip ettiğini söyleyen Dizdar, "Ne oluyor ne bitiyor, yorumluyorum. Bazen kendimi alamıyorum, coşuyorum. Şöyle olmalı, böyle olmalı diye evde bağırıyorum. Politikayla da ilgilenebilirmişim. Ben de adalet duygusu çok fazla acayip adilimdir. Milletvekili olmak isterdim" dedi, 

Dizdar, 'Nasıl bir milletvekili olurdun?' sorusuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı örnek göstererek yanıt verdi:

 

zeynep dizdar , recep tayyip erdoğan
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM