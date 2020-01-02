Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararına Athena Gökhan'dan sert tepki

Van'ın Çatak ilçesinde geçtiğimiz yılın mayıs ayında bir erkek öğretmen, doğum günü olan kadın meslektaşını sarılarak tebrik etti. İki öğretmen ise bu durumu idareye şikâyet etti. Okul müdürü, siyasal iklimin de verdiği cesaretle, görüntülerin 'uygunsuz' olduğu bahanesiyle birbirlerine sarılan öğretmenler hakkında idari soruşturma açılması talebinde bulundu.

Savcılığın, 'sarılmak suç değil' ifadesine rağmen, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) söz konusu öğretmenlere ceza verdi. Öğretmenlerden birinin aylığı kesilirken, diğer öğretmen bir başka okulda görevlendirildi.

Kamuoyunda Athena Gökhan olaran da tanınan sanatçı Gökhan Özoğuz, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaşanan olaya tepki gösterdi.

Özoğuz, "Ya aslında istismar ,tecavüze kesinlenler gibi ceza alsalardı. Az olmuş. Nedir öğretmenlerin çektiği? En acısı da meslektaşları tarafından olması. Oralarada girdi o zihniyet virüs gibi. Ülkeyi sizin zihniyetinize bırakmayacağız!" ifadelerini kullandı. Özoğuz ayrıca mesajında #TürkiyeArabistanOlmayacak etiketini kullandı.

Birbirine sarılan öğretmenlere soruşturma!