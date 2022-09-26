Milli güreşçi Taha Akgül dünyaevine girdi

Milli güreşçi Taha Akgül, Macar Bianka Cekusz ile dünyaevine girdi. Ankara'da düzenlenen düğüne siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan milli güreşçi Taha Akgül, Ankara'da düzenlenen düğünde Macar Bianka Cekusz ile hayatını birleştirdi.

DÜĞÜNE SİYASİLER DE KATILDI

Çiftin düğününe Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Valisi Vasip Şahin, çiftin aileleri ve çok sayıda davetli katıldı. Çiftin nikahını Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen kıydı.

MACAR GELİNİN GÜZELLİĞİ GÖZ KAMAŞTIRDI

Düğünde milli güreşçi Taha Akgül'ün Bianka Cekusz güzelliğiyle adeta göz kamaştırdı. Sosyal medyada da büyük ilgi çeken Cekusz için "Dünya güzeli misin yenge!" yorumları yapıldı.