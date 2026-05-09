Mine Tugay hiç gitmediği Met Gala'dan cesur dekolteli pozuyla sosyal medyayı salldı

Türkiye'nin tartışmasız en güzel oyuncularından biri olan 47 yaşındaki Mine Tugay hiç gitmediği Met Gala etkliğinden paylaştığı cesur dekolteli ve yırtmaçlı karelerle hayranlarını büyüledi.

Moda dünyasının kalbi New York’ta atarken, Met Gala 2026'nın yankıları Türkiye’ye ulaştı. 78. kez düzenlenen ve bu yıl Van Gogh'un "Yıldızlı Gece" eserinden ilham alan dekoruyla büyüleyen galaya, ünlü oyuncu Mine Tugay oturduğu yerden damga vurdu.

Kırmızı Halıda Değil, Sosyal Medyada Olay Oldu

Van Gogh esintili kırmızı halıda dünya yıldızları şıklık yarışına girerken, Mine Tugay Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla bir anda dikkatleri üzerine çekti. Oldukça cesur bir göğüs dekoltesine ve derin bir bacak yırtmacına sahip, adeta bir sanat eserini andıran kıyafetiyle poz veren Tugay'ın bu kareleri kısa sürede binlerce beğeni aldı.

"ChatGPT Beni Met Gala İçin Giydir"

Hayranları ünlü oyuncunun New York’a gidip gitmediğini merak ederken, gerçeği bizzat Mine Tugay açıkladı. Güzel oyuncu, aslında hiç giymediği ve fiziksel olarak var olmayan bu kıyafeti yapay zekaya tasarlatmıştı. Instagram'ın popüler akımlarından biri olan "Asking ChatGPT: Dress me at the Met Gala" (ChatGPT'ye sor: Beni Met Gala için giydir) etkileşimine katılan Tugay, yapay zekanın kendisi için ürettiği dijital tasarımı paylaştı.

Mine Tugay'ın yapay zeka yardımıyla oluşturduğu sanal kıyafet, bu yılın "Moda bir Sanat Dalıdır" temasına o kadar uygun bulundu ki, birçok takipçisi kıyafetin peşine düştü. Ancak ChatGPT'nin resmettiği Mine Tugay'ın fiziği ile gerçek Mine Tugay'ın fiziği arasındaki farklar da dikkat çekti.

İşte Mine Tugay'ın o fotoğrafı:

