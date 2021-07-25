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Mine Tugay isyan etti: Yapmayın, etmeyin. İnsanlar ölüyor

Mine Tugay isyan etti: Yapmayın, etmeyin. İnsanlar ölüyor

Paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Mine Tugay artan koronavirüs vakaları sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Oyuncu Mine Tugay, son dönemde artan koronavirüs vakaları nedeniyle isyan etti. Ünlü oyuncu tatil döneminde artan vakaları görünce sinirlendi.

Koronavirüs tablosunu paylaşan oyuncu şunları yazdı:

"Yani haklısınız, tatile ihtiyacınız var ama... Hiç mi kurallara uyulmaz yahu! Maske unutulmuş, herkes sarmaş dolaş video'larda, fotoğraflarda... Bitmedi arkadaşlar henüz maalesef. Kapandığımızda da şikayet edeceksiniz. Yapmayın, etmeyin. İnsanlar ölüyor!" diye yazdı.

Mine Tugay daha sonra ise bu notunu silip Sağlık Bakanı'nın paylaşımını paylaştı ve "Konuyu saptırmayalım" dedi.

Etiketler mine tugay isyan korona
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