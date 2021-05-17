  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Mine Tugay 'röfle' yerine 'reflü' yazan takipçisini tiye aldı

Mine Tugay 'röfle' yerine 'reflü' yazan takipçisini tiye aldı

Mine Tugay 'röfle' yerine 'reflü' yazan takipçisini tiye aldı

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Mine Tugay takipçisine verdiği yanıt ile yine olay oldu.

Güzel oyuncu Mine Tugay yine adından söz ettirdi. 42 yaşındaki Mine Tugay iddialı pozlarına yenilerini ekledi. Düzgün fiziği ile genç kızlara taş karan Mine Tugay fit halini spora borçlu.

Instagram'da 3.3 milyon takipçisi bulunan Mine Tugay son olarak "Kırmızı ruj sürelim, kendimizi iyi hissedelim" notunu düştüğü paylaşım ile ilgi odağı olurken düzgün vücut hatları da övgüleri topladı.

Kızıl saçlarıyla kendine hayran bırakan Mine Tugay kendisine gelen bir yorumu ise ti'ye aldı.

Tugay "Bir ara saçları reflü mü yapsan" diyen takipçisine yanıt olarak "Yok aslında tiroid düşünüyorum ama üç renk fazla mı olur diye karar veremiyorum" yanıtını verdi.

Etiketler mine tugay takipçi reflü yanıt
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Temizlikçi kadının tecavüz iftirası yüzünden linç edilecekti
Bankaların çalışma saatleri yeniden düzenlendi: İşte banka banka çalışma saatleri
MEB açıkladı: Yüz yüze eğitimde detaylar belli oldu
Şort giyen komşusuna dehşeti yaşattı
Salih Uçan'ın yeni takımı belli oldu
İşte Süper Lig'de yayın geliri dağılımı: Hangi takım ne kadar kazandı?
Munzur Dağları baharda bir başka güzel
Kafa atan kişiye kurşun yağdırdı
Bakan Soylu hakkında suç duyurusu
Kuvvetli yağış geliyor! Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek