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  3. 12 Haziran 2020 17:00

Mine Tugay ve Murat Saygı aşk mı yaşıyor? Böyle yakalandılar

Zalim İstanbul'da rol alan oyuncu Mine Tugay'ın yapımcı Murat Saygı ile aşk yaşadığı dedikoduları ortaya atıldı. İkili, bisiklete binerken objektiflere yakalandı.

Mine Tugay ve Murat Saygı aşk mı yaşıyor? Böyle yakalandılar
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Zalim İstanbul'da rol alan 41 yaşındaki güzel oyuncu Mine Tugay önceki gün Boğaz'da yapımcı Murat Saygı ile bisiklete binerken objektife takıldı.

Spor kıyafetleriyle Tarabya'da görüntülenen ikilinin, gazetecileri fark edince tedirgin olması, akılları karıştırdı. Sosyal medyadan da birbirlerini takip eden Mine Tugay ile Murat Saygı'nın Boğaz'daki bu sportif buluşmasının 'Aşk mı, dostluk mu?' olduğunu ise önümüzdeki günler gösterecek…

 

Tugay'ın ünlü isimle aşk yaşadığı iddialar arasında. Magazin Hattı'nın iddiasına göre Mine Tugay'ın kalbini ünlü televizyoncuya kaptırdı.

Murat Saygı, 2018'de iki çocuğunun annesi 11 yıllık eşi Gül Gölge ile medeni bir şekilde boşanmıştı. (Kaynak: magazingastesi)

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