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  3. Mine Tugay'ın bahçe keyfi paylaşımına beğeni yağdı

Mine Tugay'ın bahçe keyfi paylaşımına beğeni yağdı

Mine Tugay'ın bahçe keyfi paylaşımına beğeni yağdı

Güzel oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabından bahçede keyif yaptığı anları paylaştı. Paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni yağdı.

Medcezir, Çilek Kokusu, Paramparça ve Zalim İstanbul gibi dizilerde rol alan güzel oyuncu Mine Tugay, bir süredir ekranlardan uzak kalmıştı.


Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Mine Tugay, Instagram hesabından yeni fotoğraf paylaştı.

 

Instagram'da 3,3 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncunun fotoğrafına hayranları beğeni ve yorum yağdırdı.

Yaz tatiline çıkan Tugay geçtiğimiz günlerde de bikinili pozuyla beğeni toplamıştı.

Etiketler mine tugay bahçe keyfi beğeni
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