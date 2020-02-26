Mine Tugay'ın göğüs dekoltesi olay oldu

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı birbirinden çekici paylaşımlarla takipçilerini mutlu eden Mine Tugay, kimi zaman kadrosunda bulunduğu dizi setinden paylaşım yaparken kimi zaman da çektiği selfieler ile beğeni topluyor.

Tugay, hesabından yaptığı son paylaşımda yine bir selfieye yer verdi. Çiçek emojisi ile paylaştığı karesine kısa süre içerisinde 10 bini aşkın beğeni alan güzel oyuncuya çok sayıda beğeni mesajı geldi.