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  3. 26 Şubat 2020 14:24

Mine Tugay'ın göğüs dekoltesi olay oldu

Zalim İstanbul adlı dizide izlediğimiz oyuncu Mine Tugay'ın sosyal medya hesabından yaptığı son dekolteli selfie paylaşımı ile kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Mine Tugay'ın göğüs dekoltesi olay oldu
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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı birbirinden çekici paylaşımlarla takipçilerini mutlu eden Mine Tugay, kimi zaman kadrosunda bulunduğu dizi setinden paylaşım yaparken kimi zaman da çektiği selfieler ile beğeni topluyor.

Tugay, hesabından yaptığı son paylaşımda yine bir selfieye yer verdi. Çiçek emojisi ile paylaştığı karesine kısa süre içerisinde 10 bini aşkın beğeni alan güzel oyuncuya çok sayıda beğeni mesajı geldi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

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Mine Tugay (@minetugay)'in paylaştığı bir gönderi ()

 

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