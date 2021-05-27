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  3. Mini şortlu pozu ile gündem olan Pınar Altuğ'dan yeni paylaşım

Mini şortlu pozu ile gündem olan Pınar Altuğ'dan yeni paylaşım

Mini şortlu pozu ile gündem olan Pınar Altuğ'dan yeni paylaşım

"Uzun bacaklı bir kadınım, o çok avantaj. Ve kendimi mini etekle çok iyi hissediyorum" diyen Pınar Altuğ spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Pınar Altuğ güzelliğiyle yine kendine hayran bıraktı.

Her yaptığı olay olan güzel oyuncu Pınar Altuğ geçtiğimiz günlerde bornozlu pozu ile yeni işini duyurmuştu. Ürünlerini tanıttığı fotoğraflarda bizzat kendi poz veren Pınar Altuğ bu kez mini şortu ile objektif karşısına geçti.

46 yaşındaki Pınar Altuğ mini şortu ile verdiği poz sonrası sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Pınar Altuğ'un düzgün fiziğine övgüler yağınca Altuğ spor yaptığı anları da paylaştı.

Altuğ gündem olan pozunu yeniden paylaşarak "Sporsuz olmuyor" yorumunu yaptı.

Etiketler pınar altuğ spor şort paylaşım
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