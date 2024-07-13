  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Minyonlar 3 için tarih belli oldu

Minyonlar 3 için tarih belli oldu

Minyonlar 3 için tarih belli oldu
Güncelleme:

Dünya genelinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan Minyonlar serisinin üçüncü filminin vizyon tarihi belli oldu.

"Çılgın Hırsız 4"ün 230 milyon dolarlık bir çıkış elde etmesinin ardından Universal ve Illumination, sevilen animasyon serisinin bir sonraki bölümü olan "Minyonlar 3"ü duyurdu.

Yaramaz sarı minyonlar grubu, kısa süre sonra sinemalara geri dönecek.

"Despicable Me" ve "Minions" filmleri, 2010'daki lansmanından bu yana, toplamda yaklaşık 5 milyar dolar hasılat elde ederek tarihin en büyük küresel animasyon serisi haline geldi. 2022 yapımı "Minyonlar: Gru'nun Yükselişi" açılış hafta sonunda küresel gişede zirveye yerleşti ve 125 milyon dolarlık yurt içi hasılatıyla 4 Temmuz tatilinde rekorları alt üst etti.

Geçtiğimiz hafta izleyicisi ile buluşan "Çılgın Hırsız 4" filminin ardından Minyonlar serisinin 3. filmi 30 Haziran 2027'de beyazperdedeki yerini alacak.

Etiketler minyonlar minions minions 3 minyonlar 3
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Süper Lig karıştı; Beşiktaş taraftarı ayakta: Cenk Tosun Fenerbahçe'de Süper Lig karıştı; Beşiktaş taraftarı ayakta: Cenk Tosun Fenerbahçe'de Eski Kızılay Başkanı Kınık'ın kızının çarptığı 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti Eski Kızılay Başkanı Kınık'ın kızının çarptığı 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti Beşiktaş'ın golcüsü Immobile'ye İstanbul'da dev karşılama Beşiktaş'ın golcüsü Immobile'ye İstanbul'da dev karşılama Turizm başkentimizde skandal: Vatandaş ''bedava'' diye sağlıklarını hiçe saydı Turizm başkentimizde skandal: Vatandaş ''bedava'' diye sağlıklarını hiçe saydı Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa etmişti: Ece Ronay'a hapis cezası Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa etmişti: Ece Ronay'a hapis cezası Yağmurda elektrik akımına kapılıp feci halde can verdiler Yağmurda elektrik akımına kapılıp feci halde can verdiler Sharon Stone yıllar sonra Temel İçgüdü pozunu yeniden verdi Sharon Stone yıllar sonra Temel İçgüdü pozunu yeniden verdi Masterchef'in ilk ismi o oldu: Çift tadım yapsa da kazandı Masterchef'in ilk ismi o oldu: Çift tadım yapsa da kazandı Şehit babası isyan etti: ''Allah hepinizin belasını versin'' Şehit babası isyan etti: ''Allah hepinizin belasını versin'' Her gün E-5'te kilometrelerce yürüyen gencin hikayesi yürekleri burktu Her gün E-5'te kilometrelerce yürüyen gencin hikayesi yürekleri burktu
Yapay zeka başka bir evreye geçti: Tüm düşüncelerimiz ortaya saçılacak Yapay zeka başka bir evreye geçti: Tüm düşüncelerimiz ortaya saçılacak Fabrika alev topuna dönü: Alevler geceyi gündüze çevirdi Fabrika alev topuna dönü: Alevler geceyi gündüze çevirdi