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  3. Çiçeği burnunda ünlü çift ilk kez el ele görüntülendi

Miray Daner ve Oğulcan Engin ilk kez el ele

Miray Daner ve Oğulcan Engin ilk kez el ele

Bir süredir aşk yaşayan oyuncu Miray Daner ve Oğulcan Engin önceki akşam ilk kez el ele görüntülendi.

Ezgi Eyüboğlu’yla ayrılığının hemen ardından Miray Daner’le yeni bir aşka yelken açan Oğulcan Engin, önceki akşam sevgilisiyle Bebek Hotel’deydi. Baş başa yemek yiyen çift çıkışta ilk kez el ele görüntülendi.

İLİŞKİ GÜZEL GİDİYOR

Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre Miray Daner, “İlişkiniz nasıl gidiyor?” sorusuna “Güzel gidiyor” diye yanıt verdi. Hızlı adamlarla aracına yönelen Oğulcan Engin ise soruları “Sonra konuşuruz” diyerek geri çevirdi. 

 

Hürriyet

Etiketler miray daner oğulcan engin
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