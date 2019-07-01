Miray Daner'in süper minili pozuna beğeni yağdı

Kanal D'nin en çok ses getiren dönem dizilerinden biri olan Vatanım Sensin'de rol alan Minay Daner vatan sevdalısı Hilal karakteri ile dikkatleri üzerine çekmişti.

Başarısının yanı sıra duru güzelliği ile de kısa sürede konuşulan Miray Daner son olarak ekranlara Kore dizisinden uyarlama Bir Litre Gözyaşı ile gelmiş fakat dizi istenilen başarıyı gösteremeyince erken final yapmıştı.

Son ekran macerası kısa süren Miray Daner dizilere ara vermiş ve en uygun projeyi değerlendireceğini söylemişti. Sosyal medyayı da aktif kullanan Miray Daner instagram'da 862 bin takipçisi var.

Uzun süre paylaşım yapmayan Miray Daner yaklaşık 2 ay sonra süper minisiyle poz verdi ve sosyal medyada bu fotoğrafını takipçileri ile paylaştı. Aylar süren sessizlikten sonra Daner'in bu pozuna yorum ve beğeni yağdı.

Son dizisi için biraz kilo almak zorunda kalan Miray Daner'in son paylaşımında aldığı kiloları verdiği ve fit bir görünüme ulaştığı görünüyor.