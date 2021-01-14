Mısırlı sevgiliden Şeyma Subaşı'ya 2 milyonluk saat

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Şeyma Subaşı, dün Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yeni bir fotoğraf daha paylaştı. Yine sevgilisinin yüzünü gizleyen Subaşı'ya Alsaloussi'nin saat hediyesi çok konuşuldu.
2 MİLYONLUK SAAT HEDİYE ETMİŞ
Sevgilisinin yüzünü yine kapatmayı tercih eden Subaşı, kolundaki lüks marka saat ile dikkat çekti. Subaşı'ya sevgilisinin hediye ettiği saat tam 2 milyon 174 bin TL değerinde olması dikkatlerden kaçmadı.
ŞEYMA, ÜSTSÜZ POZ DA PAYLAŞMIŞTI
Sosyal medya hesabından üstsüz pozunu takipçilerinin beğenisine sunan Şeyma'nın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum gelmişti.
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