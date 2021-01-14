Mısırlı sevgiliden Şeyma Subaşı'ya 2 milyonluk saat

Şeyma Subaşı, dün Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yeni bir fotoğraf daha paylaştı. Yine sevgilisinin yüzünü gizleyen Subaşı'ya Alsaloussi'nin saat hediyesi çok konuşuldu.

2 MİLYONLUK SAAT HEDİYE ETMİŞ

Sevgilisinin yüzünü yine kapatmayı tercih eden Subaşı, kolundaki lüks marka saat ile dikkat çekti. Subaşı'ya sevgilisinin hediye ettiği saat tam 2 milyon 174 bin TL değerinde olması dikkatlerden kaçmadı.



ŞEYMA, ÜSTSÜZ POZ DA PAYLAŞMIŞTI

Sosyal medya hesabından üstsüz pozunu takipçilerinin beğenisine sunan Şeyma'nın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum gelmişti.