MİT dizisi Teşkilat'a damga vuran sahne

TRT'nin Milli İstihbarat dizisi Teşkilat'a dün gece, Leyal'ın "Türk istihbaratını aptal yerine koyduğum için çok pişmanım" sözlerinin yer aldığı anlar damgasını vurdu.

TRT 1'in dizisi Teşkilat, 4 Nisan Pazar akşamı 5. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonlarının anlatıldığı Teşkilat dizisinin son bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı.

Teşkilat son bölümde Almanya'da operasyon yapan MİT'in özel ekibinden Hulki, Fadi'nin adamları tarafından kaçırıldı. Hulki'ye işkence yapan Fadi ise MİT'in müsteşar yardımcısı Mete'yi tehdit ederek, Berlin'deki saldırıyı kendilerinin yaptığını ispatlayan görüntülerin yayınlanmamasını istedi.

Ancak Fadi'nin sevgilisi Leyal'ın Ankara'da olduğunu öğrenen ekip, müthiş bir operasyona imza attı.



Leyal'ı kaçıran ekip, çektiği videoyu Fadi'ye göndererek Hulki'yi kurtarmaya çalıştı.

Leyal'ın ise videoda defalarca söylediği "Türk istihbaratını aptal yerine koyduğum için çok pişmanım" sözleri Fadi'yi çıldırttı.

CEREN YAPTIKLARIYLA ŞOKE ETTİ!

Dizide Ezgi Eyüboğlu'nun canlandırdığı Ceren karakterinin deşifre olduğu ortaya çıkınca Fadi tarafından öldürülme emri verildi. Yabancı bir ülke için ajanlık yapan Ceren, kendisini öldürmek için evine giren kişiyi fark etti.

Saldırganı defalarca bıçaklayarak öldüren Ceren daha sonra ise yaptıklarıyla şoke etti. Ceren cesedi keserek bavula koydu. Özel ekip tarafından evine yerleştirilen kameralarla izlenen Ceren'in yaptıkları karşısında ise herkes donup kaldı.

SIRLARLA DOLU İLİŞKİDE SÜRPRİZ TEKLİF

Sevgilisi Serdar'ın MİT ajanı olduğunu bilen ve ondan bilgi sızdırmak için görevlendirilen Ceren, bu olaydan sonra yurt dışına kaçmak istedi. Ceren, deşifre olduğunu ve yolun sonuna geldiğini düşündüğü anda Serdar’ın kendisine evlenme teklif etmesiyle şoke oldu.

Ceren'in karşısına yüzük ve çiçekle çıkan Serdar önce MİT ajanı olduğunu itiraf etti ardından evlilik teklifinde bulundu. Ancak o sırada ise Fadi'nin bir adamı Ceren'i keskin nişancı tüfeğiyle vurmak için hedefe koydu.