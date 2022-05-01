Model Ayaz Özdemir Yeni Projeler İle Geliyor

Geçmişte ve şuan modellik yaparak hayatını sürdüren Ayaz Özdemir, artık zamanının büyük kısmını sosyal medya hesabından takipçileriyle geçiriyor.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından takipçilerine paylaştığı bir hikayede yeni bir projeyle takipçilerine sürpriz yapacağını açıkladı.

Ayaz Özdemir sözlerinin kendisine ait olduğu bir şarkının bir kısmını takipçilerine sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Şarkı kısa sürede ilgi odağı oldu. Şarkının tamamı bu yeni projeyle alakalımıdır bu merak konusu bunun yanı sıra Ayaz Özdemir oyunculuğu ile de dikkat çekmiş bir isim. Her an kendisinin bir dizi ana projesinde olabileceği belirtiliyor.

Ayaz Özdemir Kimdir?

1998 İstanbul doğumlu, 4 Senedir Modellik Yapan Best Model Çekimlerinde Bulunan Ayaz Özdemir Üsküdar Özel Tercih Koleji Mezunu olan sosyal medya fenomeni olan Ayaz Özdemir özellikle İnstagramda uluslararası birçok kişiyle iletişim halinde olup, sosyal medyada moda üzerine, oldukça başarılı çalışmalara imza attı. Ayaz Özdemir’in kendi ağzından yaptığı işleri sıraladı. Ayaz Özdemir Kimdir? Ayaz Özdemir Kaç Yaşında ? Ayaz Özdemir Hayatı?

Bir süredir ekranlardan uzak olan model Ayaz Özdemir, Nişantaşı'nda görüntülendi. Yeni bir proje için ajansıyla görüşmeye geldiğini söyleyen Ayaz'ın, 2023 yılında ekranlara döneceği iddia edildi.

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla biraz ezber bozan biraz kendi limitlerimizi zorlayacak ve yükseltecek çalışmaların içerisinde olmak beni heyecanlandırıyor.Model Ayaz Özdemir Sevdiğim türde müzik yapıyorum ve aynı zamanda sosyal medyaya zaman ayırmayı seviyorum. İnsanların ilgi odağında olmak beni mutlu ediyor ifadelerini kullanan Ayaz Özdemir bir tekli üzerinde çalışıyorum.

En çok merak edilen iki konudan birisi olarak Fenomen Ayaz Özdemir, yengeç burcudur ayrıca 179 cm boyunda ve 55 kilogram ağırlığı ile oldukça fit bir vücuda sahiptir. Eğitim hayatına baktığımızda ise 2017 yılında Üsküdar Tercih Koleji'nden mezun olmuştur.