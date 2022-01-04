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  3. Morbius'un vizyon tarihi ertelendi

Morbius'un vizyon tarihi ertelendi

Sony, 28 Ocak'ta vizyona girmesi beklenen ve başrolünde Jared Leto'nun yer aldığı "Morbius" filminin vizyon tarihini ertelediğini duyurdu. Film, 28 Ocak yerine 1 Nisan 2022'de vizyona girecek.

Beyazperde'nin aktardığına göre, yapılan erteleme Daniel Espinosa tarafından yönetilen filmin ilk ertelenmesi değil. "Morbius"un ilk olarak 2020 yılının Temmuz ayında vizyona girmesi planlansa da film korona virüsü salgını nedeniyle 2022'ye kadar ertelenmişti.

Marvel çizgi romanlarından uyarlanan "Morbius", kendisini günden güne güçsüz bırakan kan hastalığına tedavi ararken kendisini bir vampire dönüştüren Dr. Michael Morbius'un hikâyesini anlatıyor. Filmin başrolünde, Morbius karakterine Oscar ödüllü oyuncu Jared Leto hayat veriyor. Filmin oyuncu kadrosunda Leto'nun yanı sıra Matt Smith, Michael Keaton, Adria Arjona, Jared Harris ve Tyrese Gibson gibi isimler yer alıyor. 

 

 

Etiketler Morbius vizyon Marvel çizgi romanları
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