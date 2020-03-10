Mortal Kombat efsanesi geri dönüyor

1992’den beri devam eden Mortal Kombat serisine yeni bir animasyon filmi eklendi. Video oyun geliştiricisi NetherRealm Studios, takipçiler için Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge’den fragman paylaştı.

Yönetmen koltuğunda Avatar: Son Hava Bükücü, Thundercats, Mike Tyson Mysteries ve The Looney Tunes Show’un yaratıcısı Ethan Spaulding oturuyor.

Filmin senaryosunu, Jeremy Adams kaleme aldı. 17 yaş ve üzeri kısıtlamalı animasyon filmi 12 Nisan Pazar günü dijital platformlarda yayınlanacak. (