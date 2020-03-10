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  3. 10 Mart 2020 18:01

Mortal Kombat efsanesi geri dönüyor

1992’den beri devam eden Mortal Kombat serisi animasyon fi,lmiyle yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Film dijital platformlara 12 Nisan'da yayınlanacak.

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1992’den beri devam eden Mortal Kombat serisine yeni bir animasyon filmi eklendi. Video oyun geliştiricisi NetherRealm Studios, takipçiler için Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge’den fragman paylaştı.

Yönetmen koltuğunda Avatar: Son Hava Bükücü, Thundercats, Mike Tyson Mysteries ve The Looney Tunes Show’un yaratıcısı Ethan Spaulding oturuyor.

Filmin senaryosunu, Jeremy Adams kaleme aldı. 17 yaş ve üzeri kısıtlamalı animasyon filmi 12 Nisan Pazar günü dijital platformlarda yayınlanacak. (

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