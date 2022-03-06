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Muazzez Abacı’ya Alzheimer başlangıcı teşhisi

Muazzez Abacı’ya Alzheimer başlangıcı teşhisi

Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesi Muazzez Abacı’ya Alzheimer başlangıcı teşhisi konulduğunu iddia etti.

Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesi Muazzez Abacı’dan kötü haber geldi. Kötü haberi ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu. Onur Akay Abacı'ya Alzheimer başlangıcı teşhisi konulduğunu iddia etti.

 Akay açıklamasında, “Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesi Muazzez Abacı’ya Alzheimer başlangıcı teşhisi konuldu. Amerika’da olan sanatçımızın bu önemli rahatsızlığını bana söylediler. Çok çok üzüldüm. Benim en sevdiğim büyük sanatçımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

Etiketler Muazzez Abacı alzheimer teşhis başlangıç
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