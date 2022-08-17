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Muazzez Ersoy mayolu pozunu paylaştı

Muazzez Ersoy mayolu pozunu paylaştı

63 yaşındaki ünlü sanatçı Muazzez Ersoy'un iskelede çektirdiği mayolu pozlarına beğeni yağdı.

"Nostalji Kraliçesi" olarak tanınan Türk müziğinin güçlü seslerinden Muazzez Ersoy, yoğun konser maratonuna devam ediyor. Konserlerinden arta kalan zamanda tatil yapan Ersoy, verdiği pozları da sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmiyor.

MAYOLU POZLARINI PAYLAŞTI
Instagram'da 323 bin takipçisi bulunan Muazzez Ersoy, iskelede siyah mayosuyla verdiği pozları sevenlerinin beğenisine sundu. Ünlü ismin herhangi bir açıklama yazmadan yaptığı paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni geldi.

DOĞUM GÜNÜNDE 180 BİN EURO'LUK HEDİYE
Başarılı sanatçı Muazzez Ersoy, geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşlarıyla bir araya gelerek 63. yaşını kutlamıştı. Arkadaşlarıyla doyasıya eğlenen Ersoy'a tamamı pırlantalarla kaplı 180 bin euro değerindeki bir saat hediye edilmişti. Gece boyunca saati kolundan çıkarmayan sanatçı, kimin aldığını da sır gibi saklamıştı.

 

Etiketler muazzez ersoy
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