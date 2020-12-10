Mucize Doktor dizisinde korona paniği! Başrol oyuncusu virüse yakalandı

Hekimoğlu, Mucize Doktor, Gönül Dağı, Menajerimi Ara, Seksenler gibi dizilerin setlerinde yaşanan koronavirüs vakalarına bir yenisi daha eklendi. Kötü haber yine Mucize Doktor setinden geldi.

Mucize Doktor dizisinde Tanju karakterini canlandıran Murat Aygen koronavirüse yakalandı. Hemen tedavi altına alınan ünlü oyuncu şu anda evde istirahat ediyor. İlaç tedavisine başlayan Aygen, vücut direncini yüksek tutabilmek için vitamin takviyesi alıyor.



FOX'un perşembe akşamlarına damgasını vuran Mucize Doktor dizisinin setinde koronavirüs alarmı yaşandı. Dizinin Tanju'su Murat Aygen'in test sonucunun pozitif çıktığı, bu nedenle de sete birkaç gün ara verildiği öğrenildi.