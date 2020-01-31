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  3. 31 Ocak 2020 10:02

Mucize Doktor'a damga vuran sahne

Mucize Doktor 20. son bölümüyle ekrana geldi. Mucize Doktor'un son bölümünde, Çin'de ortaya çıkan koronovirüs benzeri bir salgın hastanede kısa sürede yayıldı. Onur Tuna'nın canlandırdığı Ferman'ın Ali Vefa ile olan sahnesi izleyenleri duygulandırdı.

Mucize Doktor'a damga vuran sahne
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Fox'un sevilen dizisi Mucize Doktor 30 Ocak Perşembe akşamı yayınlanan son bölümüyle izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Taner Ölmez'in otizm sendromlu Doktor Ali Vefa rolünü canlandırdığı Mucize Doktor'un 20. bölümünde, Malezya'dan gelen ve aniden hastalanan yolcular Berhayat Hastanesi'ne getirildi. Ancak virüs kapan hastalar kısa sürede öldü. Hastanede ise karantina uygulaması başlatıldı. Hastalara müdahale eden bir sağlık görevlisi de hayatını kaybederken, Dr. Ferman'a da hiç beklenmedik bir şekilde virüs bulaştı.

Virüs kaptığını anlayan Ferman, Ali Vefa'yı uzaklaştırarak kendisini basınç odasına kapattı. Ali Vefa, abisi kadar sevdiği Ferman'ı kaybetme korkusuyla gözyaşlarına boğuldu. Ferman ile Ali Vefa arasındaki duygusal sahneler ise diziye damga vurdu.

Mucize Doktor'un final sahnesinde ise hastalık nedeniyle kendinden geçen Ferman yere yığıldı.

 

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