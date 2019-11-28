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  3. 28 Kasım 2019 09:56

Mucize Doktor'da sürpriz gelişme

Mucize Doktor'un 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Taner Ölmez'in savant sendromlu otizmli Doktor Ali Vefa'yı canlandırdığı Mucize Doktor'un yeni bölümünde sürpriz gelişmeler yaşanacak.

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FOX TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor'un 12. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı.

Bir hastasına yanlış tedavi uygulayarak ölümüne sebep vermek suçlamasıyla Nazlı'ya bakanlık tarafından soruşturma açılıyor. Ali ise Nazlı'ya yardım etmek için herkesi örgütlüyor. Kurulda ifade veren Nazlı aldığı kötü haberle yıkılıyor.

Doktor Nazlı'ya Sağlık Bakanlığı tarafından idari soruşturma açılıyor. Ali ise Nazlı'nın yanında olduğunu söyleyerek Ferman'dan da destek istiyor.

11. bölüm özeti

Ali, zor da olsa patolojiye alışmaya çalışmaktadır. İşin kötüsü; artık Nazlı da onun cerrahiye geri dönmesine yardım etmeyecektir. Aynı sırada bütün cerrahi ekibi, olağanüstü boyutlarda bir tümörü olan bir hasta için seferber olur. Ama adamı öldürmeden tümörü çıkarmak imkansız gibidir. Öte yanda Beliz yeni doğum yapan arkadaşıyla ilgili korkunç bir şüpheye düşer. İki vakanın da tam kıyısında duran Ali, eğer cerrahiye dönecekse, bunu kendi başına başarmak ve hiç yapmadığı bir şey yapmak...
 

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