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  3. 27 Ekim 2019 10:07

Mucize Doktor'dan gelen set pozuna beğeni yağdı

Ekranların beğeniyle takip edilen Mucize Doktor dizisinin başrol oyuncuları Sinem Ünsal ve Taner Ölmez selfieleriyle Instagram'a damga vurdu.

Mucize Doktor'dan gelen set pozuna beğeni yağdı
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Her perşembe akşamı FOX TV ekranlarında diziseverlerle buluşan Mucize Doktor yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle izleniyor.

FOX TV’de yayına başlayan Mucize Doktor dizisinde de Savant sendromlu deha bir doktorun hikayesi anlatılıyor. Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal ve Reha Özcan’ın yer aldığı dizi reyting rekorları kırıyor.

Yeni bölümler için sette çalışmaya devam eden oyuncular zaman zaman sosyal medyadan paylaşımlar da yapıyor. Başrollerdeki Sinem Ünsal ve Taner Ölmez selfie pozlarıyla sosyal medyada damga vurdu.

 İkilinin hayranları bu selfie'yi paylaşmaya doymadı.


 
 

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selfie , Onur Tuna , mucize doktor , Taner Ölmez , Sinem Ünsal , Reha Özcan
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