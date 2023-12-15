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Mucize filmiyle akıllara kazınmıştı: Seda Tosun boşandı

Mucize filmiyle akıllara kazınmıştı: Seda Tosun boşandı
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Mucize filmiyle akıllarda yer edinen ünlü oyuncu Seda Tosun, 2022 yılında hayatını birleştirdiği Taner Ataş ile boşandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

2015 yılında vizyona giren Mucize filmiyle adını geniş kitlelere duyuran Seda Tosun, Haziran 2022'de ikinci kez nikâh masasına oturarak Taner Ataş ile evlenmişti.

 "HATALARINA KATLANAMIYORUM"

Tosun geçtiğimiz günlerde "Evliliğimi sonlandırıyorum. Maalesef anlaşamıyoruz. Zaten uzun süredir hamileliğim ve bebek derken sabretmek zorunda kaldım. Artık hatalarına katlanamıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

"ÇOK İFTİRAYA MARUZ KALDIM"

Boşanmayı nikah cüzdanını yırtarak duyuran oyuncu, "Ben başardım! Evlilikte köleliğe, şiddete, aşağılanmaya, rencide edilmeye, rezilliklere son! Kızım mutlu büyüyecek inşallah. Çok iftiraya maruz kaldım, anlaşmalı boşanabilmek için sustum. Yanımda olduğunuz için teşekkürler" dedi.

Mucize filmiyle akıllara kazınmıştı: Seda Tosun boşandı - Resim : 1

Etiketler Seda Tosun Nikah cüzdan Taner Ataş
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