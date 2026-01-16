Müge Anlı canlı yayında eşinin üzerinden tüm erkeklere sitem etti

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bu sefer sunucu Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu üzerinden erkeklere yaptığı sitem damgasını vurdu.

Televizyon ekranlarında gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından biri olan ve Müge Anlı'nın sunumuyla ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bu sefer işlenen konu değil Müge Anlı'nın sitemi olay oldu.

Müge Anlı, canlı yayında eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'na sitem ederken tüm erkeklere seslendi. Evlerinde çalışan bir kadın olmasına rağmen ev işlerinin kendi omuzlarında olduğunu belirten Müge Anlı, canlı yayında şunları söyledi:

"Eve gidiyorum; yemek yapıyorum, sofrayı hazırlıyorum, çay yapıp getiriyorum... Kocam 'bu kadın da çalışıyor' demiyor. Kendi kocamdan da bahsetmiyorum; neden siz erkekler 'bu kadın çalışıyor' deyip bir bardak çayı karınıza getirmiyorsunuz? Yani hep kadının mı getirmesi lazım?"