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  3. Seri tacizci Müge Anlı'yı çileden çıkardı: ''Senin beynini yararım!''

Müge Anlı çileden çıktı: ''Senin beynini yararım!''

Müge Anlı çileden çıktı: ''Senin beynini yararım!''
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Kendisinden yaşça büyük kadınlara cinsel organını göstererek taciz edip çirkin mesajlar attığı iddia edilen zanlıyla ilgili iddialar canlı yayında Müge Anlı'yı çileden çıkardı. Anlı "Beni yolda görürsen sakın 'merhaba' deme. Beynini yararım" dedi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan kayıp Arife Gökçe olayının baş şüphelisi S.S.'la ilgili ortaya atılan iddialar izleyenlerin kanını dondurdu.

Arife Gökçe'ye çirkin mesajlar atan S.S.'ın belli bir yaşın üstündeki birçok kadını taciz ettiği ortaya çıktı.

Programa gelen ihbarlar ise Müge Anlı ve stüdyodakileri sinirden çılgına çevirdi.

"BEYNİNİ YARARIM"

Son olarak Müge Anlı, S.S.'ın kadınlara ve komşusuna yaptıklarını duyunca şu ifadeleri kullandı:

"Sen beni yolda gördüğün zaman bana 'merhaba' bile deme. Hiç tavsiye etmem. Ben, toplumumuzun çok önemli özelliğinden sen ve senin gibiler yüzünden vazgeçtim. Ben artık tanımadığım insanlara dönüp de selam vermiyorum. Kaba desinler hiç önemli değil. İstiyorsan de; ama beynini yararım. Ben benzemem başkasına."

Etiketler müge anlı sapık taciz atv müge anlı ile tatlı sert
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