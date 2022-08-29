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Müge Anlı geri döndü: ''Bu yaz benimle çok uğraştılar''

Müge Anlı geri döndü: ''Bu yaz benimle çok uğraştılar''

Müge Anlı İle Tatlı Sert programı yeniden izleyiciyle buluştu. Yayından önce heyecanlı olduğunu belirten Müge Anlı'nın ''Bu yaz benimle çok uğraştılar'' sözleri dikkat çekti.

Sabah kuşağının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezonu izleyicisi tarafından merakla bekleniyordu. Müge Anlı'nın Instagram hesabından duyurduğu üzere program bugün ekranlarda sevenleriyle buluştu. Yayına bomba gibi bir giriş yapan Anlı'nın heyecanı ve mutluluğu gözlerden kaçmadı.

Sezon finalinde evleneceğini duyuran ve İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına oturan ünlü sunucu ekranlara Müge Anlı Yüzbaşıoğlu olarak çıktı.

"BU YAZ BENİMLE ÇOK UĞRAŞTILAR"
Milyonları ekrana kilitleyen programın stüdyosu tıka basa dolarken, Müge Anlı'nın giriş konuşması programa damga vurdu. Yayından bir gün önce heyecandan karnının ağrıdığını ve yayına çıkmakta zorlandığını dile getiren Anlı, sözü Avukat Rahmi Özkan'a verirken "Bu yaz benimle çok uğraştılar, sizinle uğraşmadılar" sözleri dikkat çekti.

 

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