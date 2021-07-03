  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Müge Anlı sahne performansıyla beğeni topladı

Müge Anlı sahne performansıyla beğeni topladı

Müge Anlı sahne performansıyla beğeni topladı

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sezon finali gerçekleşirken, Müge Anlı ve ekibi sezon finali sonrası eğlenceye gitti.

Müge Anlı'nın kendi adını da içeren programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sezon finali dün gerçekleşti. Yıllardır gündüz kuşağında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı çalışanları sezon finalinin ardından kutlama yaptı.

Müge Anlı ve ekibi sezon sonunda yaptıkları eğlencede stres attı. Güzel sesiyle zaman zaman gündeme gelen Müge Anlı sahneye çıktı. Anlı şarkı söylediği anları "Sezon finali eğlencesi, müziksiz olur mu?" notuyla paylaştı.


Müge Anlı'nın eğlence için mini bir elbise giymesi de gözlerden kaçmadı.

 
 
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Müge Anlı Official (@mugeanliofficial)'in paylaştığı bir gönderi



Anlı'nın performansına ve şıklığına hayranlarından beğeni yağdı.

Etiketler müge anlı sahne eğlence
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Cep telefonu numaramızı 0850'li hatlara kim verdi ?
Korkunç kaza! Hız göstegesi 280'de takılı kaldı
Animasyon değil, montaj değil! Okyanus alev alev yandı
Peker'in iddialarında gözden kaçan detayı anlattı
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?
Sergen Yalçın istedi, yönetim bitirdi! İşte Beşiktaş'ın yeni 7 numarası!
İlayda Alişan'dan sere serpe tatil pozu
Aile hekimleri isyan edecek yasak! Tepki bile gösteremeyecekler...
Çocuk tacizcisini önce dövüp sonra polise teslim ettiler
60'ına merdiven dayayan Hülya Avşar dekolteyi abarttı