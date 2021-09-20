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Müge Anlı sır gibi saklıyordu... Kızı sonunda ortaya çıktı

Müge Anlı sır gibi saklıyordu... Kızı sonunda ortaya çıktı

Başaralı sunucu Müge Anlı'nın kameralardan sır gibi sakladığı kızı Lidya Müge Anlı ortaya çıktı.

ATV ekranlarında Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı'nın özel hayatı birçok kişi tarafından merak ediliyor. 

Müge Anlı’nın gazeteci Burhan Akdağ ile evliliğinden olan kızı Lidya Müge Akdağ şimdilerde 19 yaşına girdi. Hayranları tarafından oldukça merak edilen Lidya'yı görenler  “güzelliğini annesinden almış” demeden edemiyor.

Mynet'in aktardığına göre; Müge Anlı’nın gazeteci Burhan Akdağ ile evliliğinden olan kızı Lidya Müge Akdağ şimdilerde 19 yaşına girdi. Güzelliğini annesinden alan Lidya Müge Akdağ, kameralardan hep uzak büyütüldü. Müge Anlı eşi Burhan Akdağ’dan kızı 6 yaşındayken boşandı. Mahkeme sonrası Lidya Müge Akdağ'ın annesi Müge Anlı'da kalmasına karar verildi.

"RABBİME ŞÜKREDİYORUM"

Kameralardan uzak büyüyen Lidya Müge Akdağ, şimdilerde 19 yaşına girdi. Müge Anlı’nın boyuna gelen kızının son hali epey merak ediliyordu. Müge Anlı, 'ben böyle bir çocuk yetiştirdiğim için rabbime şükrediyorum' açıklamasında bulunmuştu.

Etiketler müge anlı kameralardan sır gibi sakladığı kızı kız çocuğu Lidya Müge Akdağ
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