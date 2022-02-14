Müge Anlı'da akıl almaz olay: Türkücü sevgili, 600 bin lira dolandırdığı kadını tekrar dolandırdı

15 yaş küçük türkücü sevgilisi tarafından dolandırılan Safiye Çallı, aynı şahıs tarafından tekrar dolandırıldı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gelen 47 yaşındaki Safiye Çallı, 25 yıllık evliliğini noktaladıktan sonra, sosyal medyadan tanıştığı kendisinden 15 yaş küçük türkücü sevgilisi Cüneyt Demiral tarafından yaklaşık 600 bin lira dolandırıldığını iddia etmişti. Program sonrası Cüneyt Demiral ile yeniden görüşen Safiye Çallı bu kez de 20 bin TL dolandırıldığını söyledi.

İKİ EVİNİ SATIP PARASINI VERMİŞTİ

Ankara'da yaşayan Safiye Çallı, 23 Mart 2021 tarihinde geçimsizlik sebebiyle 25 yıllık evliliğini noktalamıştı. Eşinden ayrıldıktan sonra sosyal medyadan türkücü olduğu için takipleştiği Cüneyt Demiral ile görüşmeye başladı. Cüneyt, bu süre içinde işsizliğini bahane ederek para istemeye başladı. Kısa sürede güzel sözlerle kendisine bağladığı Safiye Çallı'ya Ankara ve Ordu'daki iki evini sattıran Cüneyt Demiral daha sonra aldığı paralarla ortadan kayboldu. Geçimini evlere temizliğe giderek sağladığını ve tüm birikimini evlilik vaadiyle kaybettiğini söyleyen Safiye Çallı, Müge Anlı'dan yardım istedi.

KADINLARA ÖZEL GÖRÜNTÜLERİYLE ŞANTAJDA BULUNUYOR

Müge Anlı, talihsiz kadının mağdurlarından yalnızca bir tanesi olduğunu çok geçmeden ortaya çıkardı. Onlarca kadını evlilik vaadiyle dolandırdığı canlı yayına bağlanan tanıklarla öğrenilen Cüneyt Demiral'ın kadınların özel videolarını çekip şantaj yaptığı da ortaya çıktı. Yayına bağlanan Cüneyt'in babası Kemal Demiral ise, "Oğlunun dolandırıcı olduğunu kabul ederek "Safiye'nin iki evini sattı. Parasını vermedi. Oğlum bile demek istemiyorum" dedi.



ALDIĞI ARABAYI VE KALAN PARAYI GERİ VERMİŞTİ

Safiye Çallı'nın canlı yayına çıkmasının ardından Cüneyt Demiral elindeki parayı ve arabayı Safiye'ye vereceğini söyledi. Türkücü Cüneyt Demiral, bugün programa geldi. Yanında Safiye'den aldığı paralarla satın aldığı araba ve 80 bin lirayı para getiren Cüneyt gündeme Noter huzurunda aracı devretti. Cüneyt bir hafta boyunca müge Anlı'ya katılan Safiye'nin dolandırıcılık iddialarına ise, "Safiye beni kurban etti" diyerek savunmada bulundu.



YENİDEN DOLANDIRILDI

Evi ve arabasını aldıktan sonra yeniden Cüneyt ile görüşen Safiye Soylu, bir kez daha dolandırılma iddiasıyla Müge Anlı'dan yardım istedi.

Safiye Telli yayından ayrıldıktan sonra Cüneyt Demiral'in bir kez daha ağına düşmüştü. Cüneyt ile mesajlaşmaya devam etmiş, bir kez daha tatlı sözlerine kanmış ve elindeki parayı yine kaptırmıştı. Cüneyt İstanbul'dan kalkıp onu görmeye Ankara'ya gitmiş, Safiye'de ona romantik bir yemek hazırlamıştı. Cüneyt o ziyarette Safiye Telli'yi yalnız bırakmak istediğini söyleyip onu İstanbul'a taşınmaya ikna etmiş. Cüneyt kendisine aşık olan Safiye'ye 'sen eşyalarını hazırla ben de nakliye aracı ayarlayayım. Ama 20 bin lira para lazım' demiş. Safiye Telli de bu sözlere kanıp hesabından 20 bin lira çekip Cüneyt'e veriyor ve evini toplamaya başlıyor. Cüneyt 'nakliye aracını getireceğim' diyerek evden 20 bin lira ile çıkıyor ve bir daha geri dönmüyor.

BAŞKASIYLA NİŞANLANMIŞ!

Safiye Telli'nin ona olan duygularını bir kez daha istismar eden Cüneyt Demiral'ın bir genç kızla nişanlandığı da ortaya çıktı. Üstelik Safiye'nin 20 bin lirasını aldığı günden 2 gün önce instagramından nişan fotoğraflarını paylaşmıştı. Cüneyt Demiral, Safiye'nin nişanlı olduğundan haberdar olduğunu söylerken, Safiye 'Beni instagramında engelledi görmedim' dedi.

"BEN UZLAŞMAYA GİTTİM"

Canlı yayına bağlanan Cüneyt Demiral, Safiye Telli'nin nişanlandıktan 2 gün sonra Ankara'daki evine gittiğini itiraf etti. 'Beni bir çay içmek için çağırdı' diyen Cüneyt 'Ben oraya dava için uzlaşmaya gittim. Eve gittiğimde yemeklerle donattığı bir masa hazırlamış, ortasına bir mum koymuş romantik bir ortam yaratmıştı" dedi.

"NURİ ALÇO GİBİ KADIN"

Cüneyt Demiral, Safiye'nin 20 bin lirasını aldığı iddiasını reddederken, kadının kendisine takıntılı olduğunu söyledi. Safiye Telli'ye hitaben "lanet kadın düş yakamdan seni istemiyorum" diyen Cüneyt Demiral, bir adım daha ileri gidip "Nuri Alço gibi kadın peşimi bırakmıyor' dedi. Bu sözü duyan Müge Anlı da dayanamadı ve 'Sen de kandırılan saf köylü kızısın' o zaman karşılığını verdi.