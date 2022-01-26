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Müge Anlı'da ilginç olay: Çay içerek kendine aşık edip dolandırdı

Müge Anlı'da ilginç olay: Çay içerek kendine aşık edip dolandırdı

Müge Anlı'ya konuk olan Hatice Çakır'ın "Çay içirerek kendine aşık etti, sonra da dolandırdı" iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bu sabah herkesi şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

"ÇAY İÇİREREK KENDİNE AŞIK ETTİ"
Programa konuk olan Hatice Çakır isimli kadın "çay içirerek kendine aşık etti sonra da beni dolandırdı" diyerek kendisinden 28 yaş küçük emlakçı Nihat bey ile ilgili canlı yayındaki sözleri "pes" dedirtti.

 60 yaşındaki Hatice Çakır, 2016 yılında biraz birikmiş parası ile yatırım amaçlı ev almaya karar verdiğini, kendisinden 28 yaş küçük Nihat adında emlakçı ile tanıştığını söyledi. Çakır sözleşme vs. yapılmadığını, içine kurt düştüğünü, 200.000 TL'ye aldığını, emlakçıya gittiğinde o evin satıldığın söylediğini, başka bahçe katı ev vereyim sana dediğini ama notere falan götürmediğini anlattı. Hatice Hanım, emlakçının kendisine yakınlık gösterdiğini, parayı kurtarayım derken tanıştığı kişiler tarafından da dolandırıldığını söyledi.

NİHAT BEY'DEN CEVAP
Nihat bey mahkemede çok senet olduğunu hala almak için uğraştıklarını Hatice Hanımın da sadece 2 ay ödeme yapabildiğini söyledi. Her şeyi mahkemede sunduğunu da belirten Nihat bey "'Git senedi al' dedim, almadı. Sonra da olaylar bu noktaya geldi" dedi.

Etiketler müge anlı olay ilginç olay
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