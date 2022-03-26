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Müge Anlı'dan canlı yayında tepki çeken sözler

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına, Müge Anlı'nın soluk soluğa koşturan muhabirden isteği damgasını vurdu. Müge Anlı'nın kuymaklık peynir ve tereyağ siparişine tepki yağdı.

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 6 aydır kayıp olarak aranan bir kişinin öldürüldüğü yere giden muhabir ve kameramandan istedikleri tepki çekti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Dursun Zehir dosyasında bir gelişme yaşandı. 75 yaşındaki Dursun Zehir'in öldürüldüğü ve cesedinin gömüldüğü itirafı sosyal medyada gündem oldu. Adı gizlenen bir itirafçının yer göstermesiyle arama çalışmaları başladı.

Anlı'nın kameraman ve muhabiri cesedin gömüldüğü yere giderek arama çalışmalarını görüntüledi. Muhabir ve kameramanın nefes nefese görüntü çektiği sırada Müge Anlı'nın muhabirden  "Bana da kuymak peyniri ve tereyağı getir" demesi büyük tepki topladı.

Etiketler müge anlı atv müge anlı ile tatlı sert kuymaklık peynir ve tereyağ
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