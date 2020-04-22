Müge Anlı’nın eski eşi ''Müge evli birinden hamile'' dedi, ortalık karıştı!

Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ sosyal medyada yaptığı bir yorumda Müge Anlı’nın sadece evlenecek olmadığını aynı zamanda hamile olduğunu öne sürdü. Sosyal medyada bir anda bu olay konuşulmaya başlandı.

Burhan Akdağ, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda Müge Anlı'nın evli bir erkekten hamile olduğunu iddia etti.

İşte o paylaşım:

MÜGE ANLI O İDDİAYI YALANLADI

Müge Anlı, eski eşi Burhan Akdağ'ın "Müge, evli bir adamdan hamile" şeklindeki iddialarını kesin bir dille yalanlayarak gerekli kişiler hakkında dava açılacağını söyledi.



"ÇİRKİN İDDİALAR GERÇEK DIŞIDIR"

Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan konuya avukatı aracılığı cevap verdi. Müge Anlı'nın avukatı Eylem Kahraman, açıklamasında şunları söyledi: "Müge Anlı, Koronavirüs sebebiyle programına bir süreliğine ara vermiştir. Müvekkilim aleyhinde ortaya atılan maksatlı ve çirkin iddia kesinlikle gerçek dışı olup, müvekkilimin kamuoyundaki saygınlığına zarar vermeye yöneliktir. Müvekkilimin kişilik haklarını ağır bir şekilde ihlal eden asılsız iddianın sahibi ve bu iddiayı yazılı ve görsel basında yayınlayanlar hakkında gerekli hukuki süreç başlatılacaktır."