Muhalif ünlü tiyatrocuya ahlaksız teklif!

Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, sosyal medya hesaplarının kapatılması karşılığında dizi ve filmlerde oynaması için teklif sunulduğunu açıkladı. Aydın, “Satılık değilim, olmadım, olmayacağım” dedi.

Muhalif duruşu ile bilinen tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, kendisine yapılan ahlaksız teklifi ifşa etti. Aydın, ismini vermediği bir kişinin sosyal medya hesaplarını kapatması karşılığında dizi ve filmlerde rol teklifinde bulunduğunu açıkladı. Ahlaksız teklifi reddeden Aydın’ın paylaşımı şöyle:

“Telefondaki ses..‘Agabey sosyal medya hesaplarını kapat gel istediğin rakama yeni dizi ve filmlerde birlikte çalışalım..’

Yanıtım..’Bu arsızlık için seni aracı kılan kımıla söyle..

satılık değilim..

olmadım..

olmayacağım..”