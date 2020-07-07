SON DAKİKA
MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE İLK TURDA KAZANAN YOK! İŞTE İLK SONUÇLAR...
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 07 Temmuz 2020 17:45

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a Cumhurbaşkanı'na hakaretten dava

Bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında ''Cumhurbaşkanına alenen hakaret'' suçundan ayrı ayrı 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a Cumhurbaşkanı'na hakaretten dava
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Bir televizyon kanalında yaptıkları konuşmada Cumhurbaşkanına yönelik sözleri nedeniyle sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 4 yıl 8'er aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 

Tiyatro oyuncuları Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında, bir televizyon kanalında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturma tamamlandı. 

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in 21 Aralık 2018 tarihinde bir televizyon kanalında yaptığı konuşmaların medyada yer aldığı yönünde ihbarda bulunulması üzerine soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. 

4 YIL 8'ER AY CEZA İSTENDİ
İddianamede, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 1 yıl 2'şer aydan, 4 yıl 8'er aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.  İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi. 

Erdoğan'dan Metin Akpınar'a: Bedelini ödeyecekErdoğan'dan Metin Akpınar'a: Bedelini ödeyecek

 

DHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
müjdat gezen , metin akpınar
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM