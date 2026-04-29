  3. Müjdat Gezen’den Ahmet Hakan’a çok sert ''vantilatör'' yanıtı: Sahneden boş koltuğa konuştu!

Usta sanatçı Müjdat Gezen ile Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan arasındaki "Gırgıriye" polemiği sahneye taşındı. Eleştirilere boş koltuk üzerinden yanıt veren Gezen’in "vantilatör" benzetmesi izleyicilerden büyük alkış aldı. Oyun sırasında boş bir koltuğa seslenen Gezen, Ahmet Hakan'ın siyasi duruşuna ve görüş değişikliklerine gönderme yaparak, "Dünyada oradan oraya dönenlere kendi etrafında dönme cezası veriyorlarmış, Ahmet orada vantilatör olmuş" dedi.

Tiyatro dünyasının duayen ismi Müjdat Gezen ile gazeteci Ahmet Hakan arasındaki "Gırgıriye" gerilimi yeni bir boyut kazandı. Gezen, müzikali ağır sözlerle eleştiren Hakan’a oyun sırasında boş bir koltuk üzerinden yaylım ateşi açtı.

Müjdat Gezen’in yeniden sahneye koyduğu efsanevi "Gırgıriye Müzikali", geçtiğimiz günlerde oturma düzeni ve sahne görüşü tartışmalarıyla gündeme gelmişti.

Ahmet Hakan, köşesinde bu durumu eleştirerek, izleyicilerin "70’lerden kalma, bayat ve apolitik" bir oyun için plastik sandalyelerde "sürünmesine" anlam veremediğini yazmıştı. Hakan, bilet fiyatlarına da atıfta bulunarak, "Nasıl olur da buna fit olurlar?" sorusunu sormuştu.

"Ahmet Sana Söylüyoruz Oğlum!"

Eleştirilere sessiz kalmayan Müjdat Gezen, oyunun sahnelendiği sırada izleyicilerin önünde dikkat çeken bir protestoya imza attı. Sahnedeki boş bir koltuğu Ahmet Hakan’mış gibi karşısına alan Gezen, salonu kahkahaya boğan şu ifadeleri kullandı:

“Ahmet sana söylüyoruz oğlum... Oralardasın işte. Neler yapıyor neler! Dünyada oradan oraya dönenlere kendi etrafında dönme cezası veriyorlarmış. Ahmet’i sormuşlar; 'O burada vantilatör oldu' demişler. Burada yok şimdi, olsaydı ben daha güzel konuşurdum.”

Vantilatör Benzetmesi

Gezen’in bu sözleri, Ahmet Hakan’ın yıllar içindeki siyasi çizgisindeki değişimlere yönelik bir taşlama olarak yorumlandı. Sahneden "vantilatör" benzetmesi yapan sanatçı, Hakan’ın müzikal için kullandığı "bayat" ifadesine, usta işi bir mizahla karşılık vermiş oldu.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler, sanat ve medya dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Etiketler Müjdat Gezen ahmet hakan Gırgıriye müzikali Gırgıriye polemik tiyatro vantilatör sahne magazin hürriyet
