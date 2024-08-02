Müjde Ar korkuttu... Apar topar ameliyaa alındı

Türk Sineması'nın duayen oyuncusu Müjde Ar sağlık durumu kötüleşince acil ameliyata alındı.

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Müjde Ar, uzun süredir setlerden ve gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyordu. İstanbul'da kapalı kalp ameliyatı geçiren Müjde Ar'ın sağlık durumu hakkında bilgi paylaşıldı.

Gazeteci Olcay Ünal Sert'e konuşan başarılı oyuncu, 1 ay önce İstanbul'da kapalı kalp ameliyatı olduğunu belirtti. Ameliyatının ani olduğunu belirten Ar şu ifadeleri kullandı:

"Çok ani oldu ameliyat. Yüzde 95 tıkalıydı damarlar. İki damar 2 saatlik operasyonla açıldı. Ben ne sigara içerim ne alkol kullanırım. Diyabete bağlı olarak gelişmiş... Tip 2 diyabetim. Ercan (Karakaş) check-up'a gitmişken ben de halsizliğimi dile getirince tetkikler sonucu ortaya çıktı ve çok çabuk müdahale edildi..."

Sağlık durumunun ise iyi olduğunu ifade eden Müjde Ar, Almanya'dan yeni geldiklerini belirterek eylül ayında eşi Ercan Karakaş ile Bodrum'a tatile gideceklerini söyledi.