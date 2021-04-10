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Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar hayatını kaybetti

Usta oyuncu Müjde Ar'ın yoğun bakıma kaldırılan kardeşi Mehtap Ar, 64 yaşında hayatını kaybetti.

Müjde Ar'ın kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Mehtap Ar akciğer kanseri tanısıyla 2018 yılından bu yana tedavi görüyordu. 64 yaşındaki Mehtap Ar bugün, tedavisi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

MEHTAP AR KİMDİR?

Mehtap Ar, 6 Nisan 1957 tarihinde İstanbul‘da dünyaya geldi. Ünlü şarkı sözü yazarı Aysel Gürel ile Tercüman Gazetesi muhabirlerinden Vedat Akın‘nın (Ebrem) kızıdır. Müjde üç yaşındayken Aysel’le baba Vedat Akın (Ebrem) ayrıldı. Ayrıldıklarında annesi Mehtap Ar’a hamile idi. Ablası Müjde Ar da sinema oyuncusudur. Ablası ile birlikte dedesinin yanında büyüdü.

2000 yılında Mehtap Ar Çocuk Tiyatrosu adı ile çocuk tiyatrosu kurdu, turnelere çıkarak Anadolu’yu dolaştı. Mehtap Ar, ilk evliliğini 17 yaşında tiyatrocu biri ile yaptı. Kısa sürede boşandı. Mehtap Ar’ın ikinci evliliğinden Söz Ar adında bir oğlu vardır.

Etiketler müjde ar mehtap ar yoğun bakım
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