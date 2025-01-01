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Müjdeyi Beyazıt Öztürk verdi: Beyaz Show geri dönüyor

Müjdeyi Beyazıt Öztürk verdi: Beyaz Show geri dönüyor
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Dün akşam yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünün şampiyonu olan ünlü komedyen Beyazıt Öztürk, efsane talk-show programı Beyaz Show'un yeni sezonda ekranlara döneceğini duyurdu.

1996 yılından 2018 yılına kadar 22 sezon boyunca yayınlanan ve yayın süresi boyunca reytinglere damgasını vuran Beyaz Show hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

4 Mayıs 2018 tarihinde sezon finali yapan Beyaz Show yıllar sonra ekranlara geri dönüyor. Beyazıt Öztürk, Beyaz Show'un 2025 yılında geri döneceğini duyurdu.

Dün akşam TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında jüri koltuğuna oturan ve gecenin sonunda şampiyon olan Beyazıt Öztürk, Beyaz Show'un 2025 yılında TV8 ekranlarında yayınlanacağını duyurdu.

Etiketler Beyaz beyaz show beyazıt öztürk
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