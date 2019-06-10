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  3. 10 Haziran 2019 12:21

Müjdeyi kızı verdi! Mehmet Ali Erbil taburcu oluyor

Yaklaşık 1 yıldır hastanede tedavi altında olan ekranların ünlü ismi şovmen Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil, babasının yakında taburcu olacağını açıkladı.

Müjdeyi kızı verdi! Mehmet Ali Erbil taburcu oluyor
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Geçen yıl evinin banyosunda düşmesi sonucu kaburgaları akciğerine batan Mehmet Ali Erbil'den beklenen güzel haber geldi!

Yıllardır savaştığı 'Kaçış Sendromu' nüksettiği için 235 gündür hastanede yatan ünlü şovmen, sağlığına kavuştu. Bu müjdeli haberi de küçük kızı Yasmin Erbil verdi.

Önceki gün İstinyePark'ta görüntülenen 23 yaşındaki genç kız, babasının zor günleri geride bıraktığını söyleyip ekledi: "Babam hastanedeki son günlerini geçiriyor. Önümüzdeki günlerde nasipse artık evde olacak. Durumu çok çok iyi. Bu zor zamanlarda bizimle beraber olan herkese teşekkürler."

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