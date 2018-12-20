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  3. 20 Aralık 2018 12:38

Murat Başoğlu ''cehennemde yanacaksın'' diyen takipçisine küfür etti

Yeğeni Burcu Başoğlu ile skandal görüntülerinden beraat eden Murat Başoğlu, sosyal medyadan kendisine "Cehennemde sen de böyle yanacaksın" diyen takipçisine küfretti

Murat Başoğlu ''cehennemde yanacaksın'' diyen takipçisine küfür etti
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Murat Başoğlu'nun (50) Bodrum'da 1.5 yıl önce bir teknede yeğeni Burcu Başoğlu (35) ile sevişirken görüntüleri ortaya çıkmış, aylarca konuşulmuştu.

Murat Başoğlu ve öz yeğeni Burcu Başoğlu hakkında 'hayasızca davranışta bulunmak' suçlamasıyla 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada her iki sanık için de geçen mart ayında beraat kararı çıkmıştı.

Murat Başoğlu geçen gün sosyal medya hesabından kendisine olumsuz yorum yapan bir takipçilerine küfürle yanıt verdi.

Başoğlu, Instagram hesabından paylaştığı videoya "Ne güzel yanıyor odunlar" notunu düştü. Bir takipçisinin "Cehennemde sen de böyle yanacaksın" yorumu üzerine Başoğlu çileden çıktı.

Takipçisinin yorumuna sinirlenen Murat Başoğlu, "Arkadaşlar hayatımda hiç bir sosyal medyada adam satın almadım yazanlara bakılırsa adam değiller, o yüzden para etmezler burada olmak istemeyen s... olup gitsin" cevabını verdi.

 

küfür , sosyal medya , murat başoğlu
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