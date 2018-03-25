Mart'ta da inlerine girildi ! 623 kişi tutuklandı
Mart'ta da inlerine girildi ! 623 kişi tutuklandı
Pazar keyfiniz zehir olmasın ! İstanbul'da bu yollara dikkat !
Pazar keyfiniz zehir olmasın ! İstanbul'da bu yollara dikkat !
İstanbul'da mezar yeri fiyatı dudak uçuklatıyor
İstanbul'da mezar yeri fiyatı dudak uçuklatıyor
Bakan'dan yerli otomobil için flaş açıklama
Bakan'dan yerli otomobil için flaş açıklama
Ekonomi Bakanı: Yok kardeşim devlette böyle bir kadro
Ekonomi Bakanı: Yok kardeşim devlette böyle bir kadro
Büyük öfke ! On binlerce kişi sokaklara döküldü
Büyük öfke ! On binlerce kişi sokaklara döküldü
Hava nasıl olacak ? Meteoroloji'den uyarı geldi
Hava nasıl olacak ? Meteoroloji'den uyarı geldi
İstanbul 1 saat boyunca karanlığa büründü !
İstanbul 1 saat boyunca karanlığa büründü !
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 25 Mart 2018 11:40

Murat Başoğlu ülkeyi terk ediyor

Öz yeğeniyle uygunsuz bir şekilde görüntülen Murat Başoğlu'nun evine satıp ülkeyi terk edeceği iddia edildi.

Murat Başoğlu ülkeyi terk ediyor
A+ A-

Olayın ortaya çıkmasının ardından Hande Bermek eşi Murat Başoğlu’ndan 11 Eylül 2017’de boşanmıştı. Ayrılığın ardından çift Bodrum Gündoğan’daki villalarından bir süre daha birlikte yaşamaya devam etmişti. Yaşanan skandalın ardından Murat Başoğlu kendini eve kapamış, yurtdışına çıkmak için mahkemeye başvurmuştu. Yurtdışına çıkma yasağı mahkeme kararıyla kaldırılan Başoğlu, Bodrum’daki evini el altından satılığa çıkardı. Başoğlu, evini kendilerini tanımayan yabancı uyruklu bir alıcıya satmaya karar verdi. Satış işlemlerinin ardından ünlü sunucunun yurtdışına çıkacağı ve uzun bir süre Türkiye’ye dönmeyeceği öğrenildi.

villa , murat başoğlu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM