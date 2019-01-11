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  3. 11 Ocak 2019 16:43

Murat Başoğlu'ndan olay sözler

Yaşadığı skandallarla gündeme gelen Murat Başoğlu, kameralar karşısında isim vermeden "düşmanlarını" tehdit etti.

Murat Başoğlu'ndan olay sözler
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Son dönemde yaşadığı skandallarla sık sık gündeme gelen Murat Başoğlu, bu kez kameralar karşısında isim vermeden 'düşmanları' olarak adlandırdığı kişileri tehdit etti.

Geçtiğimiz gün bir mekan çıkışında basın mensuplarıyla kısa bir shbet gerçekleştiren Murat Başoğlu, yaptığı açıklamalarla şoke etti.

"UYKULARI KAÇSIN İSTİYORUM"

Arkadaşlarıyla çıkış yaptığı mekanın önünde açıklamalarda bulunan Başoğlu, "Haddini bilmeyenler adam öldürmeyi sinek öldürmek sanıyor" dedi ve "Dostu da düşmanı da gördük, Sanmayın ki Murat Başoğlu hesap sormaz. Herkesten hesap soracağım. Uykuları kaçsın istiyorum" dedi.

EKRANLARA DÖNECEK

Bu açıklamaların ardından kötü günleri geride bıraktığını açıklayan Başoğlu, yakında ekranlara döeceğini, yaz aylarında da Bodrum'da birkaç proje gerçekleştireceğini duyurdu.

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