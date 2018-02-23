SON DAKİKA
REYHANLI DAVASINDA TARİHİ KARAR ! 53 KEZ MÜEBBET
Reyhanlı davasında tarihi karar ! 53 kez müebbet
Reyhanlı davasında tarihi karar ! 53 kez müebbet
AK Parti açıkladı ! Yeni oy pusulası böyle olacak
AK Parti açıkladı ! Yeni oy pusulası böyle olacak
Canlı yayında yumruk yumruğa kavga !
Canlı yayında yumruk yumruğa kavga !
Metroda herkesin gözü önünde cinsel ilişki rezaleti !
Metroda herkesin gözü önünde cinsel ilişki rezaleti !
7 yıl süren kabus: ''Bana Türkiye'de de defalarca tecavüz etti''
7 yıl süren kabus: ''Bana Türkiye'de de defalarca tecavüz etti''
Banka ATM'lerini sık kullananlar dikkat: Sınır getirildi !
Banka ATM'lerini sık kullananlar dikkat: Sınır getirildi !
İstanbullulara müjde ! Bu sene 4 yeni metro hattı açılıyor !
İstanbullulara müjde ! Bu sene 4 yeni metro hattı açılıyor !
Memurluk hayali kuran lise mezunları dikkat: 10 bin 500 kişi alınacak !
Memurluk hayali kuran lise mezunları dikkat: 10 bin 500 kişi alınacak !
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 23 Şubat 2018 14:02

Murat Başoğlu'nun ''yasak aşk'' davasında flaş gelişme !

Murat Başoğlu'nun yeğeniyle yasak aşk yaşadığı iddiasıyla ilgili davanın duruşması görüldü.

Murat Başoğlu'nun ''yasak aşk'' davasında flaş gelişme !
A+ A-

Murat Başoğlu ile öz yeğeni Burcu Başoğlu Bodrum’da bir teknede görüntülenmişti. Hakkında dava açılan Murat Başoğlu, ifadesinde “Kadının adı Olga’ydı. Plajda ayaküstü tanışıp seviştik” demişti. 

Burcu Başoğlu’nun eşi Selçuk Kabadayı, eşinin kendisini aldattığını söyleyip mahkemeye başvurmuştu.Selçuk Kabadayı’nın ünlü sunucu Murat Başoğlu hakkında açtığı manevi tazminat davasının duruşması dün görüldü. Selçuk Kabadayı’nın eşinin ihaneti ile suçladığı Murat Başoğlu için açtığı manevi tazminat davasına ünlü sunucu katılmadı. Mahkeme taraflara eksik delilleri tamamlaması için süre verdi. Bir sonraki celsede tanıkların dinleneceği manevi tazminat davası 19 Haziran’a ertelendi.

murat başoğlu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM