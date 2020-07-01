Murat Boz, Burcu Bakdur'la aşk mı yaşıyor ?

Murat Boz, önceki gün Etiler’de görüntülendi. Muhabirlerin "röportaj yapalım" isteğini geri çevirmeyen 40 yaşındaki şarkıcı, spor aracının camını açarak soruları yanıtladı.

Etiler'de spor çıkışı objektiflere takılan Murat Boz, "Bayadır gelmiyordum, özlemişim sporu" dedi.



Karantina günlerinin kendisi için olumlu yönde geçtiğinden bahseden popçu, "Bir şarkım daha geliyor, o yolda. Eylül ayında bir tane daha gelecek. Çalışıyorum deli gibi. Karantina dönemi benim için çok verimli geçti. İnsan içine dönebilme şansını yakalıyor. Bu süreci iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Tabii ki şarkılarınız sevilsin istiyorsunuz, biz yaparken inanıyoruz. Şarkı çıktıktan sonra iş seyircilere, dinleyicilere kalıyor. Onlar da sahipleniyorlar çok şükür" şeklinde konuştu.



"Son dönemde televizyon ve sinemaya ağırlık verip müzikten uzak kaldığı" yönündeki yorumlare Boz, "Hayatımda müzik hep vardı. Film de yapsam filmin içerisindeki müzikleriyle uğraşıyordum. Hayatımda müzik olmayan bir dönem yok. Bir algı oluştu ama öyle bir şey yoktu. Normal karşılıyorum insanların böyle algılamasını. Benim asıl işim müzik" ifadelerini kullandı.



Yeni şarksının 20 güne geleceğini belirten Murat Boz, "Dün şarkıya klip çektik. Hikayesi ve klip sürpriz olsun. Değişik bir klip olacak. Hareketli bir yaz şarkısı" dedi.



Evde kaldığı süreçte, hamur işinde uzmanlaştığını dile getiren 40 yaşındaki popçu, "Süreçte dışarıdan yemekte söylemeyemedim doğal olarak. Kendim yapmak durumunda kaldım. Lahmacun, pizza, poğaça, katmer... Özgür diye bir arkadaşım var onunla birlikte bu süreçte çok geliştirildik kendimizi" şeklinde konuştu.



"EBRU GÜNDEŞ APAYRI"

‘O Ses Türkiye’ yarışmasındaki jüri değişikliği hatırlatılan Boz, "İki jüri arkadaşımı da çok seviyorum, hayırlısı olsun. Ebru Gündeş apayrı bir insan benim için. Seda Ablam; her şeyim o benim, çok seviyorum onu. Bugün böyle yollar ayrılmış olabilir ama belki ileride tekrar bir araya gelebiliriz" dedi.



"İLİŞKİM YOK"

Bir süredir adı sunucu Burcu Bakdur'la aşk dedikodularına karışan şarkıcı, özel hayatı hakkında net konuştu: İlişkim yok. Sizler de takip ettiğiniz insanların fotoğraflarını beğeniyorsunuz değil mi? O zaman ilişki oluyor mu, olmuyor.



"Sinema filmi çekmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna Murat Boz, "Pandeminin durumuna bağlı, klip kısa süreli olduğu için tamam da, sinema filmi iki ay sürüyor. Şu an için zaten sinema filmi çekmeyi düşünmüyorum" cevabını verdi.