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Murat Boz gönlünü ünlü oyuncuya kaptırdı

Murat Boz gönlünü ünlü oyuncuya kaptırdı
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Ünlü şarkıcı Murat Boz yeni bir aşka yelken açtı. Boz'un, oyuncu Ayça Ayşin Turan ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Aslı Enver ile ayrılığından sonra adı Tuba Büyüküstün ile anılan Murat Boz'un kiminle aşk yaşadığı ortaya çıktı. Ünlü popçu geçtiğimiz günlerde Alp Navruz ile ayrılan Ayça Ayşin Turan ile aşk yaşadığı iddia edilldi.

Gözlerden uzak aşk yaşıyorlar

Posta Gazetesi'nin haberine göre Murat Boz ile Ayça Ayşin Turan aşk yaşadığı iddia edildi. Taze aşıklar, ilişkilerini ise gözlerden uzak bir şekilde yaşamayı tercih ediyormuş.

Etiketler murat boz ayça ayşin turan
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