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  3. 06 Mayıs 2017 09:22

Murat Boz ile Aslı Enver evleri ayırdı

Ünlü şarkıcı Murat Boz ile güzel oyuncu Aslı Enver arasındaki aşk sona erdi. Boz, Enver’le birlikte oturdukları Yeniköy’deki evden taşındı...

Murat Boz ile Aslı Enver evleri ayırdı
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MURAT Boz ve Aslı Enver, beraberliklerini noktaladı. Çift, 10 gün önce ayrılık kararı aldı.

Bu kararın ardından Murat Boz, Enver’le birlikte yaşadıkları Yeniköy’deki evden taşındı. Eşyalarını toplayıp yeni bir ev arayışına giren şarkıcı, gece gezmelerine de başladı.

Hürriyet gazetesinden Sinem Vural'ın haberine göre Boz’un önceki gece “İşte Benim Stilim”le ünlenen Nihal ve Bahar Candan kardeşlerle eğlenmesi ilişkinin ihanet nedeniyle bittiği iddialarını gündeme getirdi.

Açıklama yapan Boz, “Hakkımda çıkan ‘ihanet’ haberleri tamamıyla gerçe dışıdır” dedi. Enver ise suskunluğunu korudu. 

Murat Boz ve Eser Yenenler bakın kimle yakalandı !Murat Boz ve Eser Yenenler bakın kimle yakalandı !

 

Hürriyet

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