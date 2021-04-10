Murat Boz koronavirüse yakalandı
Ünlü şarkıcı Murat Boz, sosyal medyada hesabından koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından kötü haberi duyuran Murat Boz, "Covid-19 test sonucumun pozitif olduğuna dair çıkan haberler maalesef doğru. Bugün karantinamın 4. gününde evimde dinleniyorum. Durumum iyi. Lütfen önlemlerinizi almayı ihmal etmeyin. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.
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