  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Murat Boz'dan kötü haber! ''Haberler maalesef doğru...''

Murat Boz koronavirüse yakalandı

Ünlü şarkıcı Murat Boz, sosyal medyada hesabından koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından kötü haberi duyuran Murat Boz, "Covid-19 test sonucumun pozitif olduğuna dair çıkan haberler maalesef doğru. Bugün karantinamın 4. gününde evimde dinleniyorum. Durumum iyi. Lütfen önlemlerinizi almayı ihmal etmeyin. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

 

Etiketler murat boz koronavirüs covid-19
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Almanya Türkiye’yi kara listeye alıp salgın ülkesi ilan etti
Ersin Korkut'tan skandal sözleri sonrası ilk açıklama
Sibel Can'ın kızı Melisa Ural değişimi ile pes dedirtti
CHP'den Erdoğan'a ''Saray'da yeni FETÖ yapılanması'' iması!
Simge Sağın'dan klip için cesur pozlar
Fenerbahçe 10 futbolcunun bileti kesildi
Ramazan Bayramı'nda tatil planı yapanlara kötü haber!
Sınırda 100 metrelik tünel ! Bir ucu Türkiye'de diğer ucu ise Suriye'de...
3 yıldır ''zamlanmayan'' emekli bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Ramazanda tok tutan gıdalar